İş kurana 123 bin lira teşvik!

Girişimci gençlerin iş kurması devlet tarafından destekleniyor. Bu kapsamda vergi ve prim kolaylıkları öne çıkıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor.

YILDAN YILA ARTACAK

2024 yılında elde edilen kazançlar için 2025 yılında vergi ödenmesi gerekiyor. Genç girişimcilerin 2024 yılında elde edecekleri kazançların 230 bin liraya kadar kısmı vergiden istisna edilecek. Normalde bu tutarda kazanç için 40 bin 500 lira vergi vermesi gerekir iken, genç girişimciler bu tutarı ödemeyecek. Vergi istisnası uygulaması üç yıl boyunca devam edecek. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlere prim desteği de veriliyor. Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor. İşyeri kuranlar 2024 yılında geçerli asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında aylık 6 bin 900 lira 86 kuruş, yıllık 82 bin 810 lira tutarında destekten yararlanacak. Yani primler devlet tarafından yatırılırken, 82 bin 810 liralık tutar gençlerin cebinde kalacak.

KİMLER YARARLANIYOR?

Prim teşvikinden yararlanmak için mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak, genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmak, ilk defa vergi mükellefi olarak 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak, kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin girişimcinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Vergi teşviki için de şu şartlar aranıyor:

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının şartları taşıması,

Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç) eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunmaması.

VERGİ HESABI

Yıllık 230.000 TL gelir elde edilmişse: 230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası için % 20 gelir vergisi ödenir.

120.000 x % 20 = 24.000 TL 16.500 + 24.000 = 40.500 TL



PRİM DESTEĞİ

Brüt asgari ücret 20.002,50 TL Aylık prim: 20.002,50 x % 34.5 = 6.900,86 TL

12 aylık prim: 6.900,86 x 12 = 82.810,32 TL