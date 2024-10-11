Bas bas paraları Mourinho’ya

En çok harcama yapan teknik direktörler listesinin başında Pep Guardiola yer alıyor. İspanyol çalıştırıcı, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de geçirdiği süre boyunca toplam 2.06 milyar Euro harcadı. Guardiola, bu harcamalar karşılığında 39 kupa kazandı. İkinci sırada, 1.91 milyar Euro harcama yapan Jose Mourinho var. Portekizli teknik adam, Manchester United'dayken Juventus'tan Paul Pogba'yı 105 milyon Euro karşılığında transfer ederek kariyerinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti. 26 kupa kazanan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe kariyerinde ise yaklaşık 50 milyon Euro harcama yaptı. Fenerbahçe ve G.Saray'ın eski teknik direktörlerinden Jorge Jesus ve Roberto Mancini de bu isimler arasında. Jesus, kariyerinde 1.04 milyar Euro transfer harcaması yaparken Mancini ise 824 milyon Euro harcama gerçekleştirdi.

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