Avrupa’nın zirvesinde!

Lider Galatasaray, bu sezon ligde başarılı bir hücum grafiği sergiliyor. Sarı- Kırmızılılar, oynadığı 8 maçta 24 kez fileleri sarstı. Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte kalesinde 8 gol görürken, 16 gol averajıyla zirvede yer aldı. Ligde maç başına 3 gol ortalaması yakalayan Cimbom bu istatistikle, Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar arasında üçüncü sıraya yerleşti. Maç başına atılan gol sayısına bakıldığında ilk sırada Alman devi Bayern Münih geliyor. Bavyera ekibi, ligde oynadığı 6 karşılaşmada 20 golle 3.3'lük ortalamaya ulaştı. İkinci sıradaki Barcelona ise 9 lig maçında 28 kez fileleri sarsarak maç başına 3.1 gol ortalaması yakaladı. Fransız ekibi Paris Saint Germain ise 7 maçta attığı 21 golle, Galatasaray ile birlikte üçüncü sırayı paylaştı.

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