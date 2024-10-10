U19 Milli Takım’dan gol yağmuru

Sabri Sarıoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı U19 Milli Takım, U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4 Grup'taki ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24 ve 48'de Yalın Dilek, 37'de İsak Vural, 46 ve 55'te Gökdeniz Gürpüz ve 69'da Arda Usluoğlu attı. Bu sonucun ardından U19 Milli Takım, gruba 3 puanla başladı. Cebelitarık ise ilk maçta puan alamadı. Milli Takım, bir sonraki maçta Malta ile karşılaşacak. Cebelitarık, Polonya ile puan mücadelesi verecek.

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