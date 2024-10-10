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Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu

Fenerbahçe Medina’nın transferini 31 Aralık’a kadar bitirmezse daha düşük bedelli bir orta sahaya yönelecek. Hedefteki isim Racing forması giyen Juan Nardoni.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Fenerbahçe Medina’nın alternatifini buldu

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Boca Juniors'ın Medina konusunda 31 Aralık tarihine kadar imzaların atılmasını istemesi dengeleri değiştirdi. Fenerbahçe'nin istediği orta sahanın yine Arjantin'den olacağı öne sürüldü. Sarı- Lacivertliler ise Racing forması giyen Juan Nardoni'yi radarına aldı. Oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. 6 milyon Euro bonservisi olan Nardoni'nin Medina ile arasındaki 9 milyon Euro'luk farkın önem arz ettiği bildirildi. B planını hazırlayan Fenerbahçeli kurmaylar, ekonomik durumu da göz önünde bulunduruyor. 22 yaşındaki orta saha, 2023 yılının başından beri Racing formasını terletiyor. Genç isim takımıyla 39 maça çıkarak 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Arjantin U23 takımında boy gösteren oyuncu; merkez orta saha, 10 numara, orta saha sağ ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor. 1.80 boyundaki genç isim, karşılaşmalarda güçlü fiziğini tekniğiyle birlikte iyi koordine edebiliyor. Öte yandan Kanarya'nın Medina için 10 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edilmişti.

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