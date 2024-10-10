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Calabria iddiası

Galatasaray yaz döneminde de ilgilendiği Milan'ın kaptanı Davide Calabria için yeniden harekete geçti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Calabria iddiası

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Galatasaray yaz döneminde de ilgilendiği Milan'ın kaptanı Davide Calabria için yeniden harekete geçti. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek sağ bekle ilgilenen Galatasaray, Corriere dello Sport'un haberine göre cazip bir teklifle oyuncunun kapısını çaldı. Calabria'nın bu transfere sıcak baktığı belirtilirken Milan ise oyuncunun yerini doldurabilmek için Kieran Trippier'le ilgilenmeye başladı. 27 yaşındaki Davide Calabria sağ kanatta görev yapıyor. Brescia doğumlu oyuncu 7 kez milli olurken 13 milyon Euro piyasa değerine sahip. Milan altyapısından yetişen isim, başka hiçbir takımda oynamadı.

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