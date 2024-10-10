Agüero Barcelona’ya dava açıyor

Eski Barcelona oyuncusu Sergio Agüero, Katalan kulübüne karşı 3 milyon Euro'luk maaş alacağının ödenmemesi nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor. İspanyol basını; Arjantinli yıldızın hak ettiği bu miktarın eline geçememesi üzerine harekete geçtiğini belirtti. Efsane golcü, Barcelona formasıyla sadece 5 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Manchester City ile 5 Premier Lig şampiyonluğu ve Atletico Madrid ile 1 UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşayan isim, Arjantin Milli Takımı adına 101 maçta 41 gol atarak 2021'de Copa America şampiyonluğu da elde etmişti.

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