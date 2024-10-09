Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıklıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son dönemde gergin tavırları ile dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın basın toplantılarında yaptığı açıklamalar ve verdiği tepkilerin medya ile taraftara yönelik olduğu zannediliyordu. Ancak işin aslı ortaya çıktı. Okan Buruk'un gergin açıklamalarının nedenini TAKVİM açıklıyor.

İddialara göre yönetimden iki isim, Young Boys ve Rigas maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'le görüşerek teknik kararları eleştirdi ve "Okan hocadan olmayacak" dedi.

Bu görüşme kısa süre sonra Okan Buruk'un kulağına gitti. Tecrübeli hoca, Alanya galibiyeti sonrası, "Eleştiriler umurumda değil. Beni etkilemiyor. Ben başa geçtiğimde takım 13. sıradaydı. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu. Eleştiriler saygı çerçevesinde olsun demeyeceğim çünkü bizim ülkede linç kültürü var! Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandım. Hedefleri biz büyüttük" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin direkt iki yöneticiye yönelik olduğu belirlendi.