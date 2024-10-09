SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk'un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıklıyor

İddialara göre Y.Boys ve Rigas maçları sonrası iki yönetici Buruk’la ilgili Başkan Özbek’e, “Okan hocadan olmayacak” dedi. Bu konuşmayı öğrenen Buruk’un çok sinirlendiği ve basın toplantısındaki agresif yanıtların iki yöneticiye olduğu belirlendi.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıklıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son dönemde gergin tavırları ile dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın basın toplantılarında yaptığı açıklamalar ve verdiği tepkilerin medya ile taraftara yönelik olduğu zannediliyordu. Ancak işin aslı ortaya çıktı. Okan Buruk'un gergin açıklamalarının nedenini TAKVİM açıklıyor.

İddialara göre yönetimden iki isim, Young Boys ve Rigas maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'le görüşerek teknik kararları eleştirdi ve "Okan hocadan olmayacak" dedi.

Bu görüşme kısa süre sonra Okan Buruk'un kulağına gitti. Tecrübeli hoca, Alanya galibiyeti sonrası, "Eleştiriler umurumda değil. Beni etkilemiyor. Ben başa geçtiğimde takım 13. sıradaydı. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu. Eleştiriler saygı çerçevesinde olsun demeyeceğim çünkü bizim ülkede linç kültürü var! Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandım. Hedefleri biz büyüttük" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin direkt iki yöneticiye yönelik olduğu belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Discord ve Telegram’daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Türk Telekom
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Tarımda dijital dönüşüm! Bakanlık teşvik paketi hazırlıyor
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
SON DAKİKA