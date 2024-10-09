Fenerbahçe’nin yıldızı Allan Saint- Maximin performansla izleyenleri büyülüyor

Süper Lig'de en çok başarılı dripling yapan futbolcu (19) Fenerbahçe'nin yıldızı Allan Saint- Maximin. Sezon başında transfer olan Fransız kanat, gösterdiği performansla izleyenleri büyülüyor. Mourinho'nun güvendiği isim takımın hücum gücünde önemli rol oynuyor. Maximin'i dripling sıralamasında takip eden futbolcular; Draguş 18, (Trabzonspor), Z. Dimitrov 17 (Bodrum FK), M. Djenepo 17 (Antalya), Ali Yavuz 17 (Adana Demir), Augusto 15 (Alanyaspor), Olawoyin 15 (Rizespor), Malheiro 13 (Trabzonspor), Ntcham 12 (Samsunspor), Solet 12 (Göztepe), Gökhan Sazdağı 12 (Kayserispor).

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