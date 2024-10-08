Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün başlayacak. Yarın ve perşembe günü de oynanacak karşılaşmaların ardından kupada 3. tura yükselecek takımlar belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı da A Spor ekranlarında yaşanacak. Bugün 13.00'te Kilis Belediye-Balıkesir, 15.00'te Z.Kömür-Kırıkkale ve 19.00'da Fethiye-Düzce maçları canlı olarak yayınlanacak. Çarşamba 13.00'te Adıyaman-Afyon, 15.00'te Altay Karaman, 19.00'da Giresun-Viranşehir, perşembe de 13.00'te Osmaniye- Diyarkebir, 15.00'te Uşak-Bursa ve 19.00'da Erciyes- Ordu maçları yine A Spor'da olacak.

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