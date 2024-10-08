Trabzonspor, 13 maçta 3 galibiyet aldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi. Bordo- Mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı.

Fırtına, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaştığı Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0 yenerken ligde ise 7. haftada Konya'yı 3-2 mağlup etti. Karadeniz ekibi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 müsabakayı da kaybetti. Avrupa'ya erken veda eden Karadeniz ekibi, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.