Aylık farkına katsayı çözümü

Bu yıl emekli olacaklar ile 2025'te aylık bağlanacaklar arasındaki maaş farkına son vermek için başlatılan çalışma sürüyor. İki bakanlık tarafından yürütülen çalışmada hem etki analizi yapılıyor hem de çözüm formülleri masaya yatırılıyor. Konuyla ilgili emeklilerden ve emekli adaylarından pek çok soru da geliyor. İşte yanıtları...



MEVCUT EMEKLİLERİ ETKİLEYEN BİR DURUM VAR MI?

Hayır böyle bir şey yok. Bu tamamen yeni emekli olacaklara bağlanacak maaşın hesaplanmasıyla ilgili bir durum.



SORUN NEDEN ÇIKTI?

Emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylık hesabı yapılırken, 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (o yılın enflasyon oranı + büyümesinin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2024'teki toplam yüzde 86.16'yı bulan maaş zamları ekleniyor. Dilekçesini 1 Ocak 2025'ten sonra verenlerin aylık hesabında ise 1,8616'lık bu oran yerine 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. OVP'de 2024 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 41.5, büyüme tahmini yüzde 3.5 oldu. Buna göre güncelleme katsayısı 1,4255 (yüzde 41.5 + yüzde 1.05) olacak. Bu da 2024 bitmeden emekli olanların, 2025'te aylık bağlananlara göre yaklaşık yüzde 30 maaş avantajı elde edeceğini ortaya koydu. Bunu çözmek için de harekete geçildi.



NE KADAR FARK OLUYOR?

Örneğin, Ocak 2023 itibariyle aylığı 10 bin lira olarak hesaplanan kişi, bu yıl emeklilik dilekçesi verdiği takdirde, 10 bin liralık tutar önce 2023 yılı güncelleme katsayısı olan 1,6612 ile çarpılacak. Bu şekilde 16 bin 612 lira çıkan aylığa önce Ocak ayında yüzde 49.25'lik, sonra da Temmuz ayındaki yüzde 24.73'lük zam oranları yansıtılacak. Böylece 30 bin 925 lira aylık tutarı ortaya çıkacak. Bu kişi Ocak 2025'te dilekçe verirse de 2023 güncelleme katsayısıyla 16 bin 612 lira çıkan tutara yüzde 86.16'lık emekli artışı yerine enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 1.4255'lik güncelleme katsayısı eklenecek. Bu durumda bağlanacak emekli aylığı 23 bin 680 lira seviyesinde olacak. Yüzde 30.6 seviyesinde bir aylık farkı ortaya çıkacak.



ÇALIŞMALAR NE AŞAMADA?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bu yıl ve 2025 yılında kaç kişinin emekli olabileceği, yani bu farktan kaç kişinin etkileneceği hesaplanıyor, formüller hazırlanıyor. Çalışmaların sonucu bir rapor haline getirilecek. Çalışma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de masaya yatırılacak. Ardından da düzenleme için düğmeye basılacak. Bu ay bitmeden çalışmanın tamamlanması bekleniyor.



HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Bu kapsamda güncelleme katsayısı sisteminde değişiklik planlanıyor. Maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülünün en güçlü seçenek olarak masada bulunduğu belirtiliyor. 2025'te emeklilik hakkı kazanacak kişinin dilekçesini sonraki yıllarda vermesi halinde bile maaşının, katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

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