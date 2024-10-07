Mourinho’nun milli ara planı! Fenerbahçe’de oyun formasyonu değişiyor

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyun formasyonunda değişikliğe gideceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın kadroda daha önce üçlü savunmayı oynayan fazla isim olmasından dolayı bu sisteme geçeceği öğrenildi. Mourinho'nun milli aranın başlamasıyla birlikte idmanlarda bu sistemi deneyeceği ve ligin 9. haftasında oynanacak Samsun maçına da 3-4-2-1 dizilişiyle çıkmayı planladığı belirlendi.

FORVETTE NESYRI OLACAK

Mourinho'nun kalede Livakovic'i, defansta ise Udinese'de çok sayıda maçta bu sistemde oynayan Becao, Çağlar ve Oosterwolde'yi tercih edeceği öğrenildi. Kanatlarda Osayi ve Kostic'e şans vermesi beklenen Mourinho orta alanda ise Fred ve Amrabat'a şans verecek. Bu dörtlünün önlerinde Szymanski ve Tadic'i düşünen kurt hocanın forvette ise Nesyri'ye görev vermesi bekleniyor.