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Okan Buruk: Hata yapma şansımız yok

Kasımpaşa ve Rigas Skola maçlarının ardından Okan Buruk oyuncularına “Hatalarla taraftarımızı üzdük. Savunmada ciddi olalım. Başka şansımız yok” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Okan Buruk: Hata yapma şansımız yok

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Okan Buruk, üst üste alınan başarısız skorlar sonrası oyuncuları ile toplantı yaptı. Tecrübeli hoca Kasımpaşa ve Rigas Skola maçlarına değinerek "Bu karşılaşmalar ile taraftarlarımızı üzdük. Hata yapma şansımız yok. Oyunumuzu düzeltelim. En önemlisi ciddi olalım. Bahane üretmeye gerek yok. Taraftarlarımızı mutlu edelim" diyerek futbolcularını uyardı. Özellikle performans anlamında düşük olan Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Batshuayi ve Jelert gibi isimlerle özel olarak görüşen tecrübeli hoca, bu oyunculara en kısa zamanda kendilerine gelmelerini istediğini bildirdi. Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'ya karşı 3-0 öne geçen Galatasaray, maçı 3-3 berabere bitirerek taraftarlarını üzmüştü. Aslan, geçtiğimiz hafta içinde ise Rigas Skola deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

ASLAN KAYIP İSTEMİYOR
Son 2 resmi maçında berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor ile Süper Lig'de bugün 17. kez karşı karşıya gelecek. RAMS Parkt'ta 19.00'da başlayacak mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. Takımlar arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette Sarı-Kırmızılılar 10, Turuncu-Yeşilliler ise 3 kez kazandı. 3 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 16 maçta Cimbom'un 39 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle karşılık verdi.

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