Galatasaray finişte yıkıldı

TürkiyE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Türk Telekom'a 72-70 mağlup oldu. Maça hızlı bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar ilk periyodu 22-11, devreyi de 44-29 önde kapattı. 3. periyodu 57-49 önde bitiren Cimbom maçın final periyotunda üstünlüğü rakibine kaptırarak maçı 72-70 kaybetti. Aslan'a James Palmer'in 20 sayısı yetmedi. Günün diğer maçlarında ise Bursaspor deplasmanda Manisa Basket'i 81-73, Tofaş da evinde Beşiktaş'ı 99-95'lik skorla geçmeyi başardı.

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