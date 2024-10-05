Türk takımlarının vizyonu yok

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Khalid Boulahrouz, Türk futboluna dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Boulahrouz, "Türk takımlarının pek aşığı değilim! Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin en iyi kulüplerinden korkmasına gerek olmadığına inanıyorum! Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir isimi olan teknik direktör alırlar. Her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı teknik direktörler... Kesinlikle bir vizyonları yok. Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz bir şeyler kesinlikle var" diye konuştu. Bu açıklamalar sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı. Hollandalı eski futbolcu Boulahrouz, Fenerbahçe'nin Twente ile oynadığı maçı da yorumlayarak, "Twente'nin yakaladığı şanslara bakarsanız, daha fazlası olabilir gibi görünüyordu. 1-1 yeterli bir sonuç değil" ifadelerini kullandı.

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