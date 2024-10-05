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Galatasaray rakiplerinin önünde

36 takımlı Avrupa Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 4 puanı var. Beşiktaş ise iki maçta puan alamadı ve son sıraya demir attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Galatasaray rakiplerinin önünde

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Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz ikinci hafta galibiyet alamadı. Galatasaray, Rigos Skola ile 2-2 berabere kalırken Fenerbahçe, Twente deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Beşiktaş ise sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. FMD, Avrupa Ligi'nde ikinci maçların ardından tahminlerini yayınladı. Buna göre Galatasaray'ın ilk 8'e kalma şansı yüzde 42 olarak gösterildi. Fenerbahçe'ye ise ilk 8 için yüzde 23 oran verildi. İlk iki maçını kaybeden Beşiktaş'ın oranı ise yüzde 0.5 olarak gösterildi. Elenme yüzdesine bakıldığında G.Saray yüzde 8, Fenerbahçe yüzde 19 ve Beşiktaş yüzde 84.

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