Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz ikinci hafta galibiyet alamadı. Galatasaray, Rigos Skola ile 2-2 berabere kalırken Fenerbahçe, Twente deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Beşiktaş ise sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. FMD, Avrupa Ligi'nde ikinci maçların ardından tahminlerini yayınladı. Buna göre Galatasaray'ın ilk 8'e kalma şansı yüzde 42 olarak gösterildi. Fenerbahçe'ye ise ilk 8 için yüzde 23 oran verildi. İlk iki maçını kaybeden Beşiktaş'ın oranı ise yüzde 0.5 olarak gösterildi. Elenme yüzdesine bakıldığında G.Saray yüzde 8, Fenerbahçe yüzde 19 ve Beşiktaş yüzde 84.