Cimbom’dan karavana

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 hafta boyunca kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çeken Galatasaray bu istatistikte zirvede yer aldı. Yunan temsilcisi PAOK ve Letonya ekibi Rigas ile karşılaşan Aslan 12 kez ile ilk iki hafta sonunda en faza gol kaçıran takım oldu.



2 MAÇTA 5 KEZ FİLELERİ SARSTI

Galatasaray'ı 10 net fırsat ile Portekiz devi Porto takip ederken, 3. sırada ise aynı sayıyla İskoçya ekibi Rangers yer aldı. Listenin 4. sırasında ise 9 pozisyon ile Hollanda ekibi Ajax bulunuyor. Kadrosunda Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi forvetler bulunan Cimbom 2 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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