A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ilk kez A Milli Takım için davet aldı. Öte yandan Eyüpspor'da top koşturan Ahmed Kutucu ise 2020'den sonra ilk kez milli takımın aday kadrosunda yer aldı. Türkiye, Karadağ ile 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, konuk olacağı İzlanda ile ise 14 Ekim Pazartesi 21.45'te Laugardalsvöllur'da kozlarını paylaşacak.

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