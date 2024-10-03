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Okan Buruk'tan gündeme dair çarpıcı açıklamalar

Okan Buruk,"Pazar gününden itibaren Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri bilgisi geldi. Çok inanmadım ama dün böyle bir sevk açıklandı. Bana enteresan geliyor" diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Okan Buruk’tan gündeme dair çarpıcı açıklamalar

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacakları Rigas maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Galibiyetle başladık ve hedefimiz kazanarak devam etmek" dedi.

PFDK'ya sevki ile ilgili de konuşan Buruk, "Hem benim hem de Batshuayi'nin sevkedilmesi çok enteresan. Benim aldığım bilgi, daha pazar gününden itibaren Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve bunun için federasyona gidip görüşmeler yaptıkları üzerineydi. Tabii ki buna çok inanmadım. Dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. Bana enteresan geliyor" ifadelerini kullandı.

10 GÜN ÖNCE GÖSTERDİK
Başarılı çalıştırıcı, "Acun ile hala dostuz ama o Fenerbahçe için ben Galatasaray'ın başarısı ve hakları için mücadele ediyorum. 10 gün önce ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Fenerbahçe stadımızda çok iyi futbolcular seyrettireceğiz demişti. Biz bunu yaptık. Çok önemli oyuncular seyrettirdik" dedi.

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