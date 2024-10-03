Jose Mourinho’dan Twente maçı öncesinde açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Twente, takım halinde iyi oynayan ve etkili bir savunma yapabilen bir ekip. Onlarla oynamak kolay olmayacak; güçlü bir takımla karşılaşacağız. Yüksek yoğunlukta antrenman yapamadık, ancak taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Mourinho,"Her kulübün farklı hedefleri var. İspanya'da Real Madrid'le ya da Türkiye'de Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmanın arasında fark yok. Buraya gelme kararımda kesinlikle pişman değilim; tamamen kulübün hedeflerine odaklanmış durumdayım" dedi.