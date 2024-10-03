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Denswıl'den üzen haber: Hatay ile oynanacak maçta forma giyemeyecek

Trabzonspor, dünkü antrenman esnasında ağrı hisseden Surinamlı stoper Stefano Denswil'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bordo- Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir." diye belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Denswıl’den üzen haber: Hatay ile oynanacak maçta forma giyemeyecek

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Trabzonspor, dünkü antrenman esnasında ağrı hisseden Surinamlı stoper Stefano Denswil'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bordo- Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Cumartesi günü oynanacak Hatay maçında forma giyemeyecek olan 31 yaşındaki stoper, Uğurcan ile birlikte Trabzonspor'un bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı.

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