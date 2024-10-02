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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki sezon başlangıcı sürpriz değil!

Fenerbahçe’de 7 haftada 16 puan toplayan Jose Mourinho; Chelsea, Inter ve Real Madrid’te de oldukça benzer sezon başlangıçlarına imza atmıştı. 6 sezonun 3’ünde 7 haftada 16, birinde ise 17 puan alan ancak şampiyonluğa ulaşan Jose Mourinho sadece 2005-2006’ya 7’de 7 ile başlamıştı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki sezon başlangıcı sürpriz değil!

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Son olarak Antalyaspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Jose Mourinho yönetiminde 7 haftada 16 puan toplayan Sarı-Lacivertliler özellikle oynadığı futbolla eleştiri alırken, bu sezon başlangıcının aslında Portekizli hoca için bir sürpriz olmadığı ortaya çıktı.

HEP BENZER BAŞLANGIÇLAR
Mourinho'nun Avrupa'nın 3 büyük ligi Premier Lig, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına alan TAKVİM çarpıcı detaylara ulaştı. Tecrübeli teknik adam bu 6 sezonun 4'ünde çok benzer başlangıçlara imza atmış. Chelsea'de 2004-2005 sezonuna 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik ile start veren Mourinho yine Inter'in başındaki iki sezonuna da 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile başlamıştı. Portekizli hoca, Real Madrid'de 2011-12 sezonunun ilk 7 haftasında da 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.

ETKİYİ MAYISTA GÖRECEKSİNİZ!
Başarılı hoca bu 4 sezondan farklı olarak Chelsea'de 2005-2006'da 7'de 7 yaparken, 2014-15'te 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Mourinho geçtiğimiz gün basın toplantısında, "Mourinho etkisini şimdi değil mayıs ayında göreceksiniz" demişti.

OYUN HALA TARTIŞMALI
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde puan olarak kötü bir sezon başlangcı yapmasa da sergilenen futbol camiada kimseyi tatmin etmiyor.

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