Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki sezon başlangıcı sürpriz değil!

Son olarak Antalyaspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Jose Mourinho yönetiminde 7 haftada 16 puan toplayan Sarı-Lacivertliler özellikle oynadığı futbolla eleştiri alırken, bu sezon başlangıcının aslında Portekizli hoca için bir sürpriz olmadığı ortaya çıktı.

HEP BENZER BAŞLANGIÇLAR

Mourinho'nun Avrupa'nın 3 büyük ligi Premier Lig, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına alan TAKVİM çarpıcı detaylara ulaştı. Tecrübeli teknik adam bu 6 sezonun 4'ünde çok benzer başlangıçlara imza atmış. Chelsea'de 2004-2005 sezonuna 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik ile start veren Mourinho yine Inter'in başındaki iki sezonuna da 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile başlamıştı. Portekizli hoca, Real Madrid'de 2011-12 sezonunun ilk 7 haftasında da 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.

ETKİYİ MAYISTA GÖRECEKSİNİZ!

Başarılı hoca bu 4 sezondan farklı olarak Chelsea'de 2005-2006'da 7'de 7 yaparken, 2014-15'te 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Mourinho geçtiğimiz gün basın toplantısında, "Mourinho etkisini şimdi değil mayıs ayında göreceksiniz" demişti.

OYUN HALA TARTIŞMALI

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde puan olarak kötü bir sezon başlangcı yapmasa da sergilenen futbol camiada kimseyi tatmin etmiyor.