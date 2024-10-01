SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a açıklamalarda bulundu

A Spor’a konuşan Başkan Doğan,”Camiaya iki sözümüz vardı. Stadyum sponsorluğu ve takımı yönetilebilir hale getirmek. Verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor’a açıklamalarda bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olan Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a açıklamalarda bulundu. Doğan, "İlk geldiğimizde taraftarımıza ilk sözümüz stat sponsorluğuyla alakalı konuydu. Türk Futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Toplamda 50 milyon Euro bir gelir elde ettik. İkinci sözümüz, borcun yönetilebilir hale getirilmesiydi, camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Geldiğimiz günden beri bugün itibariyle toplamda 2.1 milyar TL anlaşmasına para ödedik. Faizlerin artması ve kontrol edilebilmesi zorlaştı. 4.5 milyarlık borcu beklettiğin anda bir sonraki yılda 6 milyarı konuşuyorsunuz. Bugün itibariyle 9 milyarı bulduk ödemelerde. Bir şekilde bu işlerin altından çıkmasını bildik" dedi. Doğan, "Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu gibi duruyor. 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz" diye konuştu.

TRABZONSPOR'A ORTAKLIK TEKLİFİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'a, yabancı yatırımcılardan ortaklık teklifi geldiğini açıklandı. Doğan, "Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Önemli bir yatırım grubunun Trabzonspor ile ortaklık ve çalışmak için resmi başvurusu oldu. Benim vereceğim bir karar da değildir. Ülkemizde kanun olarak da büyük hissenin satılması mümkün değil. Buralarda son söz Trabzonspor kongresinindir"diye konuştu.

BORCUMUZ KALMAMIŞTIR
Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıktığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali sonrası İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!
İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM’de
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri! Adını Hamaney verdi füze savunma kalkanını yok etti
Filistinli gençlerden İran’ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? O ülke kara donanmasıyla resmen ezdi geçti! 0,2269 güç endeksiyle...
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de uyardı: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek!
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden
İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
CHP bölücülüğe ’DEM’ tuttu! Esenyurt’ta ’kürdistan’ düeti... Başrolde İmamoğlu’nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer
CHP’den normalleşme adımı: Başkan Erdoğan TBMM’ye gelince ayağa kalktılar | Özgür Özel’den talimat | DEM yine aynı!
Narin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi
SON DAKİKA