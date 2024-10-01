Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olan Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a açıklamalarda bulundu. Doğan, "İlk geldiğimizde taraftarımıza ilk sözümüz stat sponsorluğuyla alakalı konuydu. Türk Futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Toplamda 50 milyon Euro bir gelir elde ettik. İkinci sözümüz, borcun yönetilebilir hale getirilmesiydi, camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Geldiğimiz günden beri bugün itibariyle toplamda 2.1 milyar TL anlaşmasına para ödedik. Faizlerin artması ve kontrol edilebilmesi zorlaştı. 4.5 milyarlık borcu beklettiğin anda bir sonraki yılda 6 milyarı konuşuyorsunuz. Bugün itibariyle 9 milyarı bulduk ödemelerde. Bir şekilde bu işlerin altından çıkmasını bildik" dedi. Doğan, "Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu gibi duruyor. 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz" diye konuştu.

TRABZONSPOR'A ORTAKLIK TEKLİFİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'a, yabancı yatırımcılardan ortaklık teklifi geldiğini açıklandı. Doğan, "Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Önemli bir yatırım grubunun Trabzonspor ile ortaklık ve çalışmak için resmi başvurusu oldu. Benim vereceğim bir karar da değildir. Ülkemizde kanun olarak da büyük hissenin satılması mümkün değil. Buralarda son söz Trabzonspor kongresinindir"diye konuştu.

BORCUMUZ KALMAMIŞTIR

Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıktığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır" denildi.