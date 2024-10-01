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Savunma alarm veriyor

Savunmada sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar bu sezon 11 resmi maçta kalesinde 18 gol gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Savunma alarm veriyor

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Sarı-Kırmızılı takımın savunma hattı alarm veriyor. Bu sezon Süper Lig'de kalesinde 8 gol gören Cimbom, Süper Kupa ve Avrupa arenasında oynadığı 4 maçta da 10 gole engel olamadı.

Bu sezon 11 resmi maçta 18 gol yiyen Sarı- Kırmızılı takım, Okan Buruk dönemindeki en kötü performansını yaşıyor. Deneyimli çalıştırıcının önderliğinde 2022-23 sezonunda 32 maçta 39 gol yiyen Aslan maç başı 0,82, 2023-24 sezonunda ise 56 maçta 55 gol yiyerek 0.98 ortalama yakalamıştı. Bu sezonki ortalama ise 1,63. Sarı kırmızılı takım bu sezon sadece 5-0 kazandığı Rizespor maçında kalesini gole kapadı.

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