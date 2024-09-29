Seremoni tartışması

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin yankıları sürüyor. Ev sahibi takımın oyuncularının, İstiklal Marşımız okunduktan sonra seremonide Galatasaraylı futbolcuların elini sıkmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, "Buna kim karar verdi. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum" yorumlarında bulundular. Galatasaray'ın 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ismail Jakobs yaptığı açıklamada, "Derbideki seremonide hiçbir rakip futbolcu bizimle tokalaşmadı. Gerçekten çok şaşırdım" ifadelerini kullanmıştı.

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