PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Seremoni tartışması

F.Bahçeli futbolcuların Kadıköy’de oynanan derbide Galatasaraylı oyuncuların elini sıkmadığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Seremoni tartışması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin yankıları sürüyor. Ev sahibi takımın oyuncularının, İstiklal Marşımız okunduktan sonra seremonide Galatasaraylı futbolcuların elini sıkmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, "Buna kim karar verdi. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum" yorumlarında bulundular. Galatasaray'ın 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ismail Jakobs yaptığı açıklamada, "Derbideki seremonide hiçbir rakip futbolcu bizimle tokalaşmadı. Gerçekten çok şaşırdım" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah’ı uyardı: İran seni sattı
12.500 TL alan emeklinin yeni maaşı ne kadar olacak? Ocak zammında %13.44 veya %41.5 uygulanırsa...
CHP’deki kaçakçılık skandalı: Ediz Ün partisinden istifa etti
Serhat Akın olayında flaş gelişme! Gözaltındaki kişi sayısı 5’e yükseldi: Bütün şüpheliler yakalandı
İBB’den ihale oyunu: 14 Milyar TL’ye çökme operasyonu mu? Önce iptal ettiler sonra yükselttiler
Nasrallah suikastı sonrası İran ABD’yi suçladı! Rusya siyasi cinayet açıklaması yaptı
Başkan Erdoğan Chery International Başkanı Zhang Guibing’i kabul etti! Yeni yatırım yükleniyor
CANLI | Nasrallah’tan sonra Hamaney paniği! İran’dan intikam yemini ABD’ye suçlama | Hizbullah’tan misilleme: Tel Aviv’de siren sesleri
Aslan’a uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak? Haşim Safiyuddin iddiası
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Lübnan çağrısı: BM İsrail’e karşı harekete geçmeli
Başkan Erdoğan’dan Şeyda Yılmaz’ın ailesine taziye telefonu
Dolmabahçe’de yatırım zirvesi! Başkan Erdoğan’dan yatırımcıya güven muhalefete ayar: Erken seçim yok | Enflasyon kontrol altında
Fenerbahçe’de Osayi Samuel paniği! İngiltere’den iki kulüp isteyince yeni sözleşme çalışması hızlandı
Hizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldü
SON DAKİKA