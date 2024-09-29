Okan Buruk: Böyle penaltı verilmez

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, beraberlik sonrası hakem hatalarına yüklendi. Tecrübeli hoca, "Bu senenin ayrı dosyalarından biri Galatasaray aleyhine verilen penaltılar. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bundan sonra da verilecek. Oyuncu burada ne yapacak? Havaya zıplayınca hazır ol durumuna mı geçecek? Ben buna penaltı vermem. Kendi lehime de, başkasının lehine de vermem. Birçok ülkede bu penaltı verilmiyor. Maçtan sonra orta hakeme sordum. Açık bir penaltı diyemedi" dedi. Kendi hatalarını da bildiğini ifade eden Buruk, "Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Bu formanın ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım" diye konuştu.

İLK YARILARDA EN FAZLA GOL ATAN TAKIM

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Galatasaray. Sarı-Kırmızılılar, ilk arılarda 14 gol buldu. En yakın rakiplerinin sayısını ikiye katladı (7; Fenerbahçe, Göztepe & Beşiktaş).