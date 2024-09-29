PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçeli taraftardan büyük isyan

Fenerbahçe taraftarı dün Kadıköy’de toplandı. Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederek protesto yürüyüşü düzenledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Fenerbahçeli taraftardan büyük isyan

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenledi. İstanbul Valiliğine gönderilen yazıyla yürüyüş için izin talep eden taraftarlar, Valilikten çıkan onayın ardından Yoğurtçu Parkı'nda buluştu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen taraftarlar, başkan Ali Koç'un istifasını isteyerek protesto düzenledi. Ellerinde "Gerçek Fenerbahçeliler burada", "Ali Koç istifa", "Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz" yazılı pankartlar taşıyan taraftarlar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" şeklinde tezahüratlarla seslerini duyurdu. Fenerbahçe'de yönetimin yürüyüş hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER
Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar dün Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdiler. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç aleyhinde bağırdılar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah’ı uyardı: İran seni sattı
12.500 TL alan emeklinin yeni maaşı ne kadar olacak? Ocak zammında %13.44 veya %41.5 uygulanırsa...
CHP’deki kaçakçılık skandalı: Ediz Ün partisinden istifa etti
Kredi kartına yapılandırma! Amaç borç artışını kontrol altında tutmak
İBB’den ihale oyunu: 14 Milyar TL’ye çökme operasyonu mu? Önce iptal ettiler sonra yükselttiler
Serhat Akın olayında flaş gelişme! Gözaltındaki kişi sayısı 5’e yükseldi: Bütün şüpheliler yakalandı
İŞ KURANA 3 YIL VERGİ ÖDEMEK YOK! Kurumlar Vergisi’nde flaş düzenleme
Nasrallah suikastı sonrası İran ABD’yi suçladı! Rusya siyasi cinayet açıklaması yaptı
Başkan Erdoğan Chery International Başkanı Zhang Guibing’i kabul etti! Yeni yatırım yükleniyor
CANLI | Nasrallah’tan sonra Hamaney paniği! İran’dan intikam yemini ABD’ye suçlama | Hizbullah’tan misilleme: Tel Aviv’de siren sesleri
Aslan’a uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak? Haşim Safiyuddin iddiası
Fenerbahçe’de Osayi Samuel paniği! İngiltere’den iki kulüp isteyince yeni sözleşme çalışması hızlandı
Otomobilde yıl sonu fırsatı! 100-300 bin lira bandında nakit indirim imkanı
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Lübnan çağrısı: BM İsrail’e karşı harekete geçmeli
SON DAKİKA