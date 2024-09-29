Fenerbahçeli taraftardan büyük isyan

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenledi. İstanbul Valiliğine gönderilen yazıyla yürüyüş için izin talep eden taraftarlar, Valilikten çıkan onayın ardından Yoğurtçu Parkı'nda buluştu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen taraftarlar, başkan Ali Koç'un istifasını isteyerek protesto düzenledi. Ellerinde "Gerçek Fenerbahçeliler burada", "Ali Koç istifa", "Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz" yazılı pankartlar taşıyan taraftarlar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" şeklinde tezahüratlarla seslerini duyurdu. Fenerbahçe'de yönetimin yürüyüş hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar dün Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdiler. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç aleyhinde bağırdılar.