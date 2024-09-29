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Beşiktaş transfer hedefindeki 5 futbolcuyu yakın takibe aldı

Kartal’da gençlik harekatı. Siyah-Beyazlılar; Berkay Yılmaz, Başar Önal, Mert Kömür, Livan Burcu ve Burak İnce’yi kadrosuna dahil etmek istiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Beşiktaş transfer hedefindeki 5 futbolcuyu yakın takibe aldı

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Beşiktaş transfer politikasında genç isimlere yöneldi. Kartal'ın hedefi devre arasında ya da sezon sonunda gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna katmak. Siyah- Beyazlı kulüpte Genel Koordinatör Samet Aybaba harekete geçti. Tecrübeli futbol adamı, birçok genç futbolcuyu yakın takibe aldı. Bu isimlerin; Berkay Yılmaz (Freiburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Mert Kömür (Augsburg), Livan Burcu (Union Berlin) ve Burak İnce (Slask Wroclaw) olduğu öne sürüldü. Siyah- Beyazlı yönetim Aybaba'nın isteklerini dikkate alarak yüksek maliyetli futbolcular yerine geleceğin yıldızlarının üzerinde duruyor. Buradaki amaç; düşük bonservisli genç yeteneklerin ekonomi ve başarıya etki etmesi. Oyuncuların olası satışlarında kasaya milyonları getireceği düşüncesi de kulüpte hakim. Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy'un durumu kararın en büyük nedeni. 19 yaşındaki milli yıldızın gösterdiği performansla talipleri günden güne artıyor.

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