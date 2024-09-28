Süper Ligde heyecan sürüyor

Süper Lig'in 7. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta Samsunspor, Göztepe'yi konuk edecek. 19.00'da ise Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

ADRENALİN TAVAN YAPACAK

Red Bull'un yüksekliğe meydan okuyan etkinliği Red Bull Cliff Diving bugün ve yarın Antalya'da düzenlenecek. 15 yıl sonra yeniden Türkiye'de yapılacak etkinlikte ülkemizi ilk kez Kıvanç Gür temsil edecek.

DORTMUND'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Bundesliga'nın 5. haftasının açılış maçında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bochum'u konuk etti. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan ev sahibi mücadeleyi 4-2 kazandı. Goller Guirassy (2), Emre Can (p) ve Nmecha'dan geldi.

80 MİLYON EURO'DA DİRETTİ

İtalyan basını Chelsea'nin, Milan'ın Fransız kalecisi Mike Maignan için birkaç kez teklif yaptığını ancak Milan'ın 80 milyon Euro bonservis bedelinde diretmesi sonrası transferin gerçekleşmediğini yazdı.