Bir daha olmasın!

JOSE Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış... Union Saint-Gilloise maçının ilk 25 dakikasında oynanan futbol, Portekizli çalıştırıcıyı çileden çıkardı. 2-1 kazanılan mücadelenin devre arasında oyuncularına sert uyarılar yapan tecrübeli hocanın "Bir daha sizi böyle görmek istemiyorum. Maçın ilk bölümünde hücum ve savunma anlamında ciddi hatalarınız var" dediği öğrenildi. Karşılaşmanın ilk yarısını Çağlar'ın bireysel çabasıyla önde bitiren Fenerbahçe, ikinci devreye yapılan uyarı sonrası daha kontrollü başladı. Kademede rakibe şans vermeyen Sarı-Lacivertliler, nitekim hücum anlamında çok iyi olmasa bile farkı 2'ye çıkaran sayıyı buldu. Yediği gole rağmen karşılaşmayı kazanan Kanarya, Avrupa'ya galibiyetle başlamasını bildi. Öte yandan Livakovic'in üstün performansı ve penaltı kurtarışı da devre arasındaki konuşmanın sonucuydu.

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