Aslan rekor için sahada

Galatasaray bugün Rams Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig'de bu sezonki ilk 6 maçını kazanarak tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan lider Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda yeni bir rekora ulaşacak. 2009-2010 sezonunda Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard döneminde de ilk 6 maçını kazanan Sarı-Kırmızılılar, bu başarıyı tekrarlamış durumda. Eğer bugün sahadan galibiyetle ayrılırlarsa, tarihlerindeki en iyi sezon başlangıcını yapmış olacaklar. Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 6 maçında rakip fileleri tam 20 kez havalandırarak gövde gösterisi yaptı.

ZİRVE GALATASARAY'IN

İlk hafta sonuçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmesine en fazla şans verilen takımlar açıklandı. Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirecek takımları olasılıklarına göre sıraladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için en yüksek şans Galatasaray'a verildi. Sarı-Kırmızılılar, yüzde 62 şans ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 61 ile Tottenham takip etti. Lazio ise yüzde 56'lık oranla sıralamada 3.'lüğü elde etti.