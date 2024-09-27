Müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray’ın güçlü oyunu rakamlara yansıdı

Aslan sahada olduğu kadar rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Galatasaray, oynadığı son 5 maçındaki istatistikleriyle göz dolduruyor. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda 19 gol atarken; 11.62'lik gol beklentisiyle de rakiplerine korku saldı. Toplam 103 şut çeken Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 41 tanesini de kaleye isabet ettirdi.

Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkarıp ligde 6'da 6 yapmıştı. Yunan takımı PAOK'u 3-1 yenen Cimbom, Avrupa kupalarında 3 maç sonra galip ayrıldı. Aslan, en son geçtiğimiz sezon Avrupa'da Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti. Sarı-Kırmızılılar daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Young Boys'a 2, Sparta Prag'a da 1 kez kaybetti. Öte yandan Galatasaray, Yunan ekiplerine karşı üstünlüğünü de sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, PAOK mücadelesiyle Yunan temsilcileriyle 7. kez oynadı ve 6. galibiyetini elde etti.

2024'ÜN EN İYİSİ MERTENS

Usta ayak 2024 yılına damga vurdu. 27 maça çıkan Mertens, 24 gole etki ederek takımına büyük katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, bu performansı ile bu yılın ligde en skorer ismi olmayı başardı.