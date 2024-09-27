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Müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray'ın güçlü oyunu rakamlara yansıdı

Ligde ve Avrupa’da son 5 maçını kazanan Galatasaray bu periyotta 19 gol attı Aslan, 11.62 gol beklentisi, 20.6 şut ve 8.2 isabetli şut ortalaması da yakaladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray’ın güçlü oyunu rakamlara yansıdı

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Aslan sahada olduğu kadar rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Galatasaray, oynadığı son 5 maçındaki istatistikleriyle göz dolduruyor. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda 19 gol atarken; 11.62'lik gol beklentisiyle de rakiplerine korku saldı. Toplam 103 şut çeken Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 41 tanesini de kaleye isabet ettirdi.

Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkarıp ligde 6'da 6 yapmıştı. Yunan takımı PAOK'u 3-1 yenen Cimbom, Avrupa kupalarında 3 maç sonra galip ayrıldı. Aslan, en son geçtiğimiz sezon Avrupa'da Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti. Sarı-Kırmızılılar daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Young Boys'a 2, Sparta Prag'a da 1 kez kaybetti. Öte yandan Galatasaray, Yunan ekiplerine karşı üstünlüğünü de sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, PAOK mücadelesiyle Yunan temsilcileriyle 7. kez oynadı ve 6. galibiyetini elde etti.

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