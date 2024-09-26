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Dişi Aslanlar ilki başardı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Çekya ekibi Slavia Prag ile rövanş müsabakasında kozlarını paylaştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Dişi Aslanlar ilki başardı

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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Çekya ekibi Slavia Prag ile rövanş müsabakasında kozlarını paylaştı. A Spor'dan yayınlanan maçın normal süresi 32'de Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı gol ve 50'de Arzu'nun golleriyle 1-1 sona erdi ve uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan Dişi Aslanlar, mücadeleyi 101. dakikada Nazlıcan'ın golüyle 2-1 kazandı ve adını gruplara yazdırdı. Sarı- Kırmızılılar bu sonuçla da bir ilki de başarmış oldu. Alınan galibiyetin ardından İk kez bir Türk kulübü, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermiş olacak.

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