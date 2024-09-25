VAR kayıtlarının açıklanması Trabzon’da infiale yol açtı!

Trabzonspor'da tepkiler çığ gibi büyüyor... Trabzonspor ile G.Antep maçının VAR kayıtları dün açıklandı. Bordo-Mavililer attıkları golün iptal edilmesinden sonra VAR hakemi Erkan Engin'in "Bravo" demesine büyük tepki gösterdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "VAR kayıtları Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek var olanı yok sayıyor. Çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat adaletten daha değerli. Bravo size! Futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarında meze yapanlar" ifadesi kullanıldı.



YÖNETİMDEN BÜYÜK TEPKİ

Trabzon Yönetimi VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra büyük tepki göstererek hakemleri yerden yere vurdu.



YEREL BASIN HAKEME ÇATTI

Trabzon yerel basını Gaziantep önünde alınan beraberliğin faturasını hakem Volkan Bayarslan ve VAR'daki hakem Erkan Engin'e kesti. Taka gaztesi 'Antep'te hakem rezaleti' başlığını atarken kaybedilen 2 puanın sorumlusu olarak hakemleri gösterdi.

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