Taraftardan istifa kampanyası

Galatasaray derbisinin kaybedilmesinden sonra Fenerbahçe'de kriz çıktı. Sarı-Lacivertliler'in Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Ali Koç ve yönetime taraftarlardan büyük tepki geldi. Bilindiği gibi derbi maçtan sonra tribünlerde 'Ali Koç istifa' sesleri yükseldi. Tepkiler sosyal medyaya da sıçradı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, sosyal medya platformu X'te Ali Koç'un istifa etmesi için 250 binin üzerinde mesaj attı. Fenerbahçeli taraftarların yıllardır gelmeyen şampiyonluk ve bu sezon da Galatasaray'a kaybedilmesinin ardından Ali Koç'u yerden yere vuruyorlar. Fenerbahçe, Süper Lig'de 6 hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

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