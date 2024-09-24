Kocaeli 2 maç sonra güldü

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Çorum'u 2-0 yenen Kocalesipor ligde 2 maç aradan sonra galip geldi. 4. ve 5. haftada Amed ve Manisa'ya mağlp olan Körfez 12 puanla 2. sırada yer alıyor.

SAMSUN KENDİNİ AŞTI

Geçen sezon ligde deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 8 puan toplayabilen Samsunspor, bu sezon ise rakiplerine konuk olduğu 3 karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı.

BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Simge Aköz yeni sezon ile ilgili, "Biz her zamanki gibi en yükseği hedefliyoruz. Bütün kupalara talibiz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli"ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA ZİRVE İNAK'IN

Fransa'nın Colmar kentinde düzenlenen Colmar Maratonu'nda Türk sporcu Kamil İnak, 42 K'da birinci oldu. İnat yarış sonrası, "İlk kez katıldığım yarışta zirvede yer almak gurur verici" diye konuştu.