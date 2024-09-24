Galatasaray ligi domine ediyor

G.Saray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçın yankıları devam ediyor. Macar gazetesi Blikk Sport, Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai ile ilgili de yorumlarda bulundu. Macar yıldızın Türkiye'deki ilk derbisini kazandığını belirten Blikk Sport, "Sallai'nin yeni takımı Galatasaray, Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi. Galatasaray 6'da 6 yaparak 18 puanla Süper Ligi domine etmeyi sürdürüyor" yorumunda bulundu. Gazete, Mertens, Osimhen ve Sara gibi yıldızlarlardan da övgüyle bahsetti.

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