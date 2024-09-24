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Galatasaray, Barcelona ve Sporting 6’da 6 yaparak yoluna devam ediyor

Avrupa’nın 10 büyük liginde puan kaybetmeyen 3 takım var. Galatasaray, Barcelona ve Sporting 6’da 6 yaparak yoluna devam ediyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Galatasaray, Barcelona ve Sporting 6’da 6 yaparak yoluna devam ediyor

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Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek ligde 6'da 6 yapan Galatasaray bu başarısıyla da Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında puan kaybetmeyen 3 takım bulunuyor. Galatasaray, Barcelona ve Sporting Lizbon. Bu 3 takım liglerinde henüz puan kaybı yaşamadı ve yoluna 6'da 6 yaparak devam ediyor. Galatasaray söz konusu süreçte 20 gol atıp 5 gol yerken, Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona ise 22 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Ruben Amorim'in Sporting Lisbon'u ise 22 kez gol sevinci yaşarken rakiplerine ise sadece 2 kez geçit verdi.

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