Fener’de büyük çelişki

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile yarıştığı seçim öncesinde söylediği sözler ve Sarı-Lacivertliler'in şu anda bulunduğu konum ve yapılan transferler arasında büyük çelişki bulunuyor. Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Seçildiğimiz taktirde hedefimiz şampiyonluk. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Fakat Galatasaray derbisinde bu sezon kadroya katılan isimlerden sadece Allan Saint-Maximin forma giydi. Amrabat ve El Nesyri ikinci yarıda süre alırken, Juventus'tan kiralanan Filip Kostic ise kadroya alınmadı.

50 MİLYON EURO HARCADI

Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği oyuncular için 49.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.