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Fener’de büyük çelişki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçim öncesinde, “Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” ifadesini kullanmıştı ancak dünkü derbide sadece yeni transferlerden Saint-Maximin forma giydi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Fener’de büyük çelişki

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile yarıştığı seçim öncesinde söylediği sözler ve Sarı-Lacivertliler'in şu anda bulunduğu konum ve yapılan transferler arasında büyük çelişki bulunuyor. Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Seçildiğimiz taktirde hedefimiz şampiyonluk. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Fakat Galatasaray derbisinde bu sezon kadroya katılan isimlerden sadece Allan Saint-Maximin forma giydi. Amrabat ve El Nesyri ikinci yarıda süre alırken, Juventus'tan kiralanan Filip Kostic ise kadroya alınmadı.

50 MİLYON EURO HARCADI
Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği oyuncular için 49.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

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