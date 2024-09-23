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Depay geldi rekor kırıldı

Corinthians'a giden Memphis Depay, takımında ilk maçına çıktı. Corinthians'ın, Atletico Goianiense'yi 3-0 yendiği maçta seyirci rekoru kırıldı. Yedek başlayan Hollandalı, 67'de Yuri da Silva'nın yerine oyuna girdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Depay geldi rekor kırıldı

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Corinthians'a giden Memphis Depay, takımında ilk maçına çıktı. Corinthians'ın, Atletico Goianiense'yi 3-0 yendiği maçta seyirci rekoru kırıldı. Yedek başlayan Hollandalı, 67'de Yuri da Silva'nın yerine oyuna girdi.

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