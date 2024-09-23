Depay geldi rekor kırıldı

Corinthians'a giden Memphis Depay, takımında ilk maçına çıktı. Corinthians'ın, Atletico Goianiense'yi 3-0 yendiği maçta seyirci rekoru kırıldı. Yedek başlayan Hollandalı, 67'de Yuri da Silva'nın yerine oyuna girdi.

TOLGAY ARSLAN ŞOV YAPTI

Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen Tolgay Arslan, son maçında 2 gol atarak Japonya'daki şovunu sürdürüyor. Tecrübeli futbolcunun takımı, Yokohama F. Marinos karşısında 6-2 kazanmasını bildi.

EROL BULUT DÖNEMİ BİTTİ

Cardıff City'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Türk hocanın görevinden alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Bulut'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor" denildi.