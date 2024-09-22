Tartışılan uygulama

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşmasından önce konuk takım taraftarının stada alınışındaki uygulama tartışmalara neden oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde stada gelen Sarı-Kırmızılı taraftarlar kafesi andıran bir tünelden geçirilerek içeri alındı. Galatasaraylı taraftarların sıkışık bir şekilde içeri alınmasına Sarı-Kırmızılı camiadan büyük tepki geldi. Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe'nin yaptığı uygulamanın çağ dışı olduğu vurgusu yapıldı. Sarı-Lacivertliler ise stada girişte taraftarların kafesi andıran tünelden eçirilmesinin son derece normal bir uygulama olduğunu savunurken bunda büyütülecek bir durum olmadığı konusunda görüş birliğine vardı.

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