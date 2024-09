CİMBOM'un Kadıköy'deki müthiş zaferi sonrasında sosyal medya ekibi ekstra mesai yaptı. Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Special One (Özel biri) lakabına gönderme yaparak "The Crying One (Ağlayan biri) Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta" paylaşımını yaptı. Ayrıca "Kadıköy'de klasikleşen maç sonu galibiyet keyfi. Yendik, eğleniyoruz" ifadesi kullanıldı.

