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Rahat bir galibiyet

Okan Buruk,“1 haftada 3 maç oynadık ama maçın sonuna kadar rahat bir karşılaşma oldu” Önemli ve değerli bir galibiyet aldık“ ifadelerini kullandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Rahat bir galibiyet

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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk 3-1'lik derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli" dedi. Buruk, "Son bir haftada 3 maç oynadık ama maçın sonuna kadar rahat bir karşılaşma oldu Önemli v değerli bir galibiyet aldık. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

BENCE TEMİZ BİR MAÇ OLDU
DENEYİMLİ çalıştırıcı hakem yönetimi ile ilgili de "Maç temiz geçti, hakem maçı iyi yönetti. Maçtan sonra olay olmadan ayrılacağız" açıklamasını yaptı. Buruk,"Kötü sonuç olduğunda ilk olarak teknik adam suçlanır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kendime, oyuncularıma güveniyorum. Yükselen bir çizgimiz var, kazanarak gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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