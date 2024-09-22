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Ligde heyecan sürüyor

Süper Lig'in 6. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Çaykur Rize, Samsun'u konuk edecek. Aynı saatte Kasımpaşa, Antalya'yı ağırlayacak. 20.00'de ise Adana Demir-Alanya maçı var.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Ligde heyecan sürüyor

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Süper Lig'in 6. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Çaykur Rize, Samsun'u konuk edecek. Aynı saatte Kasımpaşa, Antalya'yı ağırlayacak. 20.00'de ise Adana Demir-Alanya maçı var.

REAL'DEN DAVİS HAMLESİ
İSPANYOL basını Real Madrid'in, Bayern'in Kanadalı sol beki Alphonso Davies'i kadrosuna katmak için sezon sonunda bir hamle yapacağını yazdı. Haberde Ancelotti'nin Davies'i çok istediği belirtildi.

SAFİYE'DEN BRONZ GELDİ
POLONYA'NIN Poznan kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi trap solo müsabakasında yarışan milli sporcmuz Safiye Temizdemir, başarılı performansıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

GENEL KURUL ERTELENDİ
TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Eylül'e ertelendi. Kongre, 28 Eylül Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

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