Ligde heyecan sürüyor

Süper Lig'in 6. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Çaykur Rize, Samsun'u konuk edecek. Aynı saatte Kasımpaşa, Antalya'yı ağırlayacak. 20.00'de ise Adana Demir-Alanya maçı var.



REAL'DEN DAVİS HAMLESİ

İSPANYOL basını Real Madrid'in, Bayern'in Kanadalı sol beki Alphonso Davies'i kadrosuna katmak için sezon sonunda bir hamle yapacağını yazdı. Haberde Ancelotti'nin Davies'i çok istediği belirtildi.



SAFİYE'DEN BRONZ GELDİ

POLONYA'NIN Poznan kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi trap solo müsabakasında yarışan milli sporcmuz Safiye Temizdemir, başarılı performansıyla bronz madalyanın sahibi oldu.



GENEL KURUL ERTELENDİ

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Eylül'e ertelendi. Kongre, 28 Eylül Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

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