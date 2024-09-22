Kadıköy’de kepenk indirdik!

Fenerbahçe yönetimi, Sarı- Kırmızılı takımın maçın ardından stadyumda yapacağı kutlamalar için özel önlem aldı. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu da, "Sahaya girmemizi engellemek için saha girişine kepenk yaptırmışlar. Biz bu akşam Kadıköy'e kepenk indirdik" dedi.
FENERBAHÇE yönetimi, Sarı-Kırmızılı takımın maçın ardındanstadyumda yapacağı kutlamalar içinözel önlem aldı. Galatasaray yöneticisiİbrahim Hatipoğlu da, "Sahaya girmemiziengellemek için saha girişinekepenk yaptırmışlar. Biz buakşam Kadıköy'e kepenkindirdik" dedi.