El clasico!

Kadıköy'de zafer Cimbom'un... Lider Sarı-Kırmızılılar 6. haftanın maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi ve ezeli rakibiyle farkı 5 puana çıkardı. Mourinho yönetiminde ilk kez kaybeden Kanarya'nın 32 maçlık yenilmezlik serisi de böylece sona erdi. 18'de Sara'nın yakın mesafeden şutunu Livakovic kornere çeldi. 20. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından müthiş şutu önce direğe, sonra Livakovic'e çarparak ağlara gitti: 0-1.



SARA MÜKEMMEL VURDU

22. dakikada Muslera yüzde yüz pozisyonda Oosterwolde'ye izin vermedi. 28'de Osimhen göğsüyle harika indirdi. Mertens aynı güzellikte vurdu: 0-2. 57'de Osimhen'in şutu Livakovic'in üstüne gitti. 59'da Sara harika bir golle skoru 3-0 yaptı. 61'de Fener penaltı kazandı. Dzeko 63'te farkı 2'ye indirdi: 1-3. 78'de önce Yunus sonra Osimhen yüzde yüzlük golü kaçırdı. 90+4'te En Nesyri kale ağzından golü atamadı ve böylece müthiş derbiyi Galatasaray kazandı.



YUNUS'UN KARİYER MAÇI!

DÜN akşam Galatasaray'da sahanın yıldızlarından birisi hiç tartışmasız Yunus Akgün oldu. Son maçlarda 11'de şans bulan milli futbolcu Sarı- Kırmızılı forma altında belki de kariyerinin en iyi performansını gösterdi.



KADIKÖY'DE SARA'NIN ŞOV GECESİ

18 MİLYON Euro'luk maliyetiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara dün Kadıköy'deki derbiye damga vurdu. Milli ara öncesi performansı ciddi şekilde tartışılan Brezilyalı yıldız, Rize önünde 1 gol ve 2 asistle şov yaptıktan sonra dün de Fenerbahçe önünde harika bir maç çıkardı. Sara sadece attığı mükemmel golle değil, takımı organize edişi ve ortaya koyduğu mücadele ile de taraftarların gönlünü fethetti.



MÜTHİŞ SERİ BİTTİ

EVİNDE Galatasaray önünde şok bir yenilgi alan Fenerbahçe ligde Mourinho yönetiminde ilk kez kaybetti. Ayrıca Kanarya'nın son iki sezonda elde ettiği 32 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.



BURUK BİR İLKİ BAŞARDI

ZAFERİN mimarı Okan Buruk, Galatasaray'da lige 6'da 6 ile başlayan ilk hoca oldu. Buruk ayrıca 2017- 18'den bu yana Fenerbahçe'yi en çok yenen teknik direktör oldu.



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