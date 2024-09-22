Daha çok atan kazandı

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinden sonra yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Belki salakça bir cevap olacak ama daha çok gol atan takım maçı kazandı. Oyunu ne kadar çok domine ettiğimizin ve ne kadar çok gol kaçırdığımızın artık hiçbir önemi yok. Rakibimiz Galatasaray daha çok gol attığı için maçı kazandı. Bunun başka bir açıkması olamaz" ifadesini kullandı.



RAKİBİ TEBRİK EDERİM

OYUNCU değişikliklerine de değinen Portekizli hoca, "Amrabat çok iyi oynadı. Maç içinde akışkanlığı sağladı. İrfan ve En Nesyri de iyi oynadı. Ancak En Nesyri çok gol kaçırdı. Sonradan giren oyuncuları suçlayamam. Rakibimiz maça daha tecrübeli başladı. 2 taç atışından gol yedik. Rakibimiz bizden üstün değildi ama biz gol atmayı beceremedik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.



MOURİNHO'DAN ŞOK EDEN TEPKİ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma sonrasında basın toplantısına katılmadan stadyumu terk etti. Portekizli teknik adamın Okan Buruk'un basın toplantısına geç gelmesi ve toplantısnın uzaması nedeniyle sinirlenerek toplantıya katılmadığı öğrenildi.

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