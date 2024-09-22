PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Daha çok atan kazandı

F.Bahçe’nin hocası Mourinho, “Salakça bir cevap olacak ama daha çok gol atan kazandı. Onları tebrik ederim dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Daha çok atan kazandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinden sonra yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Belki salakça bir cevap olacak ama daha çok gol atan takım maçı kazandı. Oyunu ne kadar çok domine ettiğimizin ve ne kadar çok gol kaçırdığımızın artık hiçbir önemi yok. Rakibimiz Galatasaray daha çok gol attığı için maçı kazandı. Bunun başka bir açıkması olamaz" ifadesini kullandı.

RAKİBİ TEBRİK EDERİM
OYUNCU değişikliklerine de değinen Portekizli hoca, "Amrabat çok iyi oynadı. Maç içinde akışkanlığı sağladı. İrfan ve En Nesyri de iyi oynadı. Ancak En Nesyri çok gol kaçırdı. Sonradan giren oyuncuları suçlayamam. Rakibimiz maça daha tecrübeli başladı. 2 taç atışından gol yedik. Rakibimiz bizden üstün değildi ama biz gol atmayı beceremedik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

MOURİNHO'DAN ŞOK EDEN TEPKİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma sonrasında basın toplantısına katılmadan stadyumu terk etti. Portekizli teknik adamın Okan Buruk'un basın toplantısına geç gelmesi ve toplantısnın uzaması nedeniyle sinirlenerek toplantıya katılmadığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, New York’taki Türkievin’e geldi! Hangi liderle görüşme yapacak?
Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! İkili sistem müjdesi: Prim günü fazla olan yüksek maaş alacak
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli! New York’taki Türkevi’nin önüne vatandaşlar akın etti
AK Parti ekonomi kurmaylarından yeni torba yasa çalışması! Emlak alım satım harcına indirim!
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yasa tanımazlığı isyan ettirdi: Sözünüzün arkasında durmadınız, çöpünüzün arkasında durun
Dev derbi Cimbom’un! Galatasaray Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendi
FED’den sonra bir faiz indirimi de TCMB’den gelecek mi? Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’dan peş peşe bomba paylaşımlar: The crying one
ÖZEL | Dev derbinin ardından gerginlik! İki yıldız arasında tartışma
Nefeslerin tutulduğu an! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ekrana yansımayanlar...
Başkan Erdoğan BM’de hitap edecek! Hangi konulara dikkat çekecek? Esad ile görüşecek mi?
İbrahim Hatipoğlu açıkladı: Kadın yöneticimize su şişesi isabet etti!
Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ün’ün aracından neler çıktı!
Takvim derbideydi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşananlar
Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı! Nedeni belli oldu
SON DAKİKA