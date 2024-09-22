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Beşiktaş devletini aldatmaz

Divan Kurulunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, "Beşiktaş gayri resmi anlaşmalar yapıp devletimizi, maliyeyi aldatmaz. Beşiktaş, vergisini belki geç öder ama kaçırmaz" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Beşiktaş devletini aldatmaz

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DIVAN Kurulunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, "Beşiktaş gayri resmi anlaşmalar yapıp devletimizi, maliyeyi aldatmaz. Beşiktaş, vergisini belki geç öder ama kaçırmaz. Tribün gelirlerimizde, adeta çete gibi olup satılan yasa dışı biletler de yoktur. Çünkü Beşiktaş'ta bu da yoktur, Beşiktaş yasa dışı ve kayıt dışı giderlerini fonlamak için kendi taraftarını kazıklamaz. Sponsorluk gelirlerimizde, uyduruk şirketlerle 1 maçlık sözde sponsorluk gelirleri de yoktur. Çünkü Beşiktaş, mazisine yakışan saygın markalarla gerçek sponsorluk anlaşması imzalar" sözleriyle Galatasaray'a göndermede bulundu.

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