’Vay’phone

Apple'in iPhone 16 modeli Kadıköy ve Üsküdar'da sabah saat 07.00'da satışa sunuldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden ve çevre illerden gelen vatandaşlar mağazalara akın etti. Gece saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya giren ve saatlerce bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.



120 BİN TL ÜCRETİ VAR

Kuyruklar telefonun bedava dağıtıldığı izlenimini verse de durum öyle değil. Bir telef on için 120 bin lira vermeye hazır insanlar kuyruktakileri oluşturuyor. Kuyruktakilere bakıldığında gelirinin bu paranın çok altında olanları da görebiliyorsunuz. Kredi kartına taksit yapıp ödeme planı yapanlar var.



YENİ MODEL BEĞENİLMEDİ

Bir kısmı da telefonları beğenmedi Yeni çıkan telefonu alan Mehmet Akyıldız, "Telefona bakınca sadece kamera butonu değişmiş. İşlemcisi değişmiş. 15 Pro Max ile kasası aynı, herhangi bir değişiklik yok. Biz Güngören'den geldik, 07.00'de buradaydık. Ancak bir tane alabildik. Umarım insanlar memnun kalır" dedi. Hayri Ak isimli bir vatandaş ise, "Apple'dan daha iyi bir şey beklerdim. Tek bir tuş değiştirerek yeni model tanıttılar. Ben de üç tane aldım. Gaziosmanpaşa'dan geldim, saat 06.00'da buradaydım. Randevu sistemiyle çalışıyorlarmış. Yoğunluktan ancak sıra geldi" diye konuştu.



SAHTE MÜŞTERİ İDDİASI

Bu arada her yıl yaşanan kuyruk görüntüleri farklı iddiaları da gündeme getiriyor. Birkaç gün içinde rahatça alınabilecek telefonlar için geceden kuyruğa girmek mantıklı gelmiyor. Bu kuyrukları firmanın reklam amacıyla oluşturduğu, sıradakilerin para karşılığı tutulmuş sahte müşteriler olduğu iddia ediliyor.

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